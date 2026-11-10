Головне за вівторок, 10 листопада: майже 120 боєзіткнень, обстріл Дніпра, переговори в Абу-Дабі

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зростання інфляції. Яким запам’ятається 1721-й день повномасштабної війни.

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На Сумщині дрон поцілив у вантажівку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 листопада – в новині.

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10 листопада російські окупанти обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Дніпрі, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, було відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.

Троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.

Ворог понад 30 разів атакував чотири райони області дронами і артилерією.

Переговори команд України, США і Росії в Абу-Дабі продовжаться завтра, 11 листопада.

Наближений до української делегації співрозмовник УП повідомив, що за підсумками першого дня є домовленість про масштабний обмін полоненими, що має відбутись найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський назвав перший день переговорів конструктивним та змістовним. «Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків», – сказав він.

Держсекретар Марко Рубіо назвав перемовини продуктивними, але зазначив, що попереду ще багато роботи, передає Sky News. Він також наголосив на участі Європи в дипломатичному процесі.

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LB.ua стежить за перемовинами у режимі наживо.

Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості – йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України.

Про це повідомило джерело LB.ua в ГУР.

За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також – молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчопрому.

Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства, завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету.

Уже 44 млн грн застави внесли за експосадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує в операції «Карфаген».

6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.

Детальніше про операцію «Карфаген» - в матеріалі LB.ua.

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2026 року сповільнилося до 1,8% після прискорення до 2,1% у вересні з 0,1% у серпні та 0,3% у липні, повідомила Державна служба статистики.

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Зазначається, що в жовтні 2025 року було зафіксовано зростання цін на 0,9%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками жовтня 2026 року зросла до 11,0% з 10,0% за підсумками вересня та 8,1% за підсумками серпня.

У жовтні базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні.

Докладніше – в новині.

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