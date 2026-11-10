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11 листопада в більшості областей України прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом

Температура повітря вночі опуститься до -3°, вдень прогріється до +6°, на півдні до +13°.

11 листопада в більшості областей України прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом
Фото: vn.20minut.ua

В середу, 11 листопада, синоптичну ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. В більшості областей дощитиме.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 11 листопада

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Вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі та вдень 1-6° тепла, у західних та східних областях вночі місцями 1-3° морозу, у південній частині країни вдень 8-13° тепла.

На Київщині та в Києві вночі та вранці помірні дощі, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 3-5° тепла.

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