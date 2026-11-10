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Через російський обстріл Одещини загинула людина

Ще одна людина – поранена.

Через російський обстріл Одещини загинула людина
Наслідки російських обстрілів Одещини, фото ілюстративне

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок комбінованого удару росіян по півдню Одещини.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти інфраструктури і  житловий сектор, зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж і автомийку. 

«69-річний чоловік та 70-річна жінка під час атаки перебували на зупинці. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місцях триває ліквідація наслідків», - додав Кіпер.

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