Сили ППО знищили 124 ворожих безпілотники упродовж дня

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Упродовж дня, 10 листопада, росіяни атакували Україну 155 дронами, двома керованими ракетами та Бандеролями. ППО знешкодили 124 безпілотники та 14 Бандеролей.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

"Протягом дня 10 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (97 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також S8000 Бандероль/Дань-Т", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, сили ППО знищили 124 безпілотники (73 із них - реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т.

В повітряному просторі України перебуває декілька ворожих БпЛА, триває бойова робота.