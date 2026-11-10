Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблі

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Троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог понад 30 разів атакував чотири райони області дронами і артилерією.

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Зокрема, у Дніпрі пошкоджені підприємства, інфраструктура, приватний будинок.

«Троє людей загинули. У тяжкому стані госпіталізовані чоловіки 60 та 63 років. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 49-річного та 40-річного чоловіків. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району противник вдарив по сільгосппідприємству», - повідомив Ганжа.

На Нікопольщині потерпали від обстрілів РФ райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені складське приміщення, інфраструктура, господарча споруда. До лікарні забрали одного пораненого.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Богданівській громаді, а у Синельниківському районі ворог завдав удару по Межівській громаді.