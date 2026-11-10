Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблі

Троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, ворог понад 30 разів атакував чотири райони області дронами і артилерією.
Зокрема, у Дніпрі пошкоджені підприємства, інфраструктура, приватний будинок.
«Троє людей загинули. У тяжкому стані госпіталізовані чоловіки 60 та 63 років. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 49-річного та 40-річного чоловіків. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району противник вдарив по сільгосппідприємству», - повідомив Ганжа.
На Нікопольщині потерпали від обстрілів РФ райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені складське приміщення, інфраструктура, господарча споруда. До лікарні забрали одного пораненого.
У Павлоградському районі росіяни цілили по Богданівській громаді, а у Синельниківському районі ворог завдав удару по Межівській громаді.