​СБУ: Отримав підозру російський генерал, який командував окупацією Херсона у 2022 році

Після окупації обласного центру росіяни сподівалися на стрімке просування вглиб території України.

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СБУ і прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який командував захопленням Херсона у 2022 році.

Про це ідеться на сайті Служби безпеки України.

Дворніков – колишній командувач Південного військового округу РФ. 24 лютого 2022 року він, перебуваючи на посаді, віддав наказ підпорядкованим з’єднанням на вторгнення з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину.

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За даними слідства, наземні сили росіян вторглися до Херсонської області через контрольно-пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак», які попередньо обстріляли з різних видів зброї. Водночас російська авіація завдала прицільних ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема під масованим ударом ворога опинився аеродром у Чорнобаївці.

СБУ повідомила, що Дворніков командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра для подальшого наступу російської армії у бік Херсона. А після окупації обласного центру військові з’єднання країни-агресора сподівалися на стрімке просування вглиб території України з метою окупації Миколаєва, Одеси та всього Причорноморського регіону.

Але Сили оборони спочатку заблокували наступальні дії російських військ, а вже 11 листопада 2022 року звільнили правобережжя регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).