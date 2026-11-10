​ОВА: в "сірих" зонах Запорізької області залишаються близько 630 цивільних

Вивозити людей з таких міст зараз практично неможливо, і в евакуації допомагають військові.

В Оріхові, Степногірську, Малокатеринівці, Приморському та навіть Гуляйполі попри близькість фронту досі залишаються цивільні люди.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко, передає Укрінформ.

“В Оріхові залишається менше ніж 100, У Комишувасі - близько 500, близько сотні в Гуляйполі - попри те, що фактично “кілзона”. Ще 5 людей в Степногірську, 11 - у Малокатеринівці та 11 - у Приморському”, - сказав він.

Коваленко зазначив, що вивозити людей з таких міст зараз практично неможливо, і в евакуації допомагають військові.

Як повідомлялося, на Запоріжжі росіяни змінили тактику інфільтрації: дедалі частіше намагаються просуватися по одному, а не малими групами по двоє-троє військових. Також окупанти втричі збільшили кількість штурмів на Гуляйпільському напрямку.