ДБР за десять місяців скерувало до суду справи щодо майже 9 тисяч осіб

За січень–жовтень 2026 року за результатами розслідувань Державного бюро розслідувань до суду скеровано 8 370 обвинувальних актів стосовно 8 803 осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Серед обвинувачених:
- 2 народні депутати України;
- 1 посадовець категорії «А»;
- 33 судді;
- 1 743 правоохоронці;
- 30 працівників податкових органів;
- 42 митники;
- 95 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 118 працівників державної лісової охорони;
- 78 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
- інші особи, кримінальні правопорушення яких належать до підслідності ДБР.
Крім того, за 10 місяців працівники Бюро повідомили про підозру 25 409 особам та затримали 1 731 особу.
У ДБР зазначили, що приділяють особливу увагу правопорушенням у військовій сфері, державній зраді та колабораціонізму, корупції й організованій злочинності, а також катуванням і перевищенню повноважень правоохоронцями.