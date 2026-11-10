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ДБР за десять місяців скерувало до суду справи щодо майже 9 тисяч осіб

Серед обвинувачених - два депутати, 33 судді, 1 743 правоохоронці. 

ДБР за десять місяців скерувало до суду справи щодо майже 9 тисяч осіб
Фото: РБК

За січень–жовтень 2026 року за результатами розслідувань Державного бюро розслідувань до суду скеровано 8 370 обвинувальних актів стосовно 8 803 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед обвинувачених:

  • 2 народні депутати України;
  • 1 посадовець категорії «А»;
  • 33 судді;
  • 1 743 правоохоронці;
  • 30 працівників податкових органів;
  • 42 митники;
  • 95 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 118 працівників державної лісової охорони;
  • 78 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
  • інші особи, кримінальні правопорушення яких належать до підслідності ДБР.

Крім того, за 10 місяців працівники Бюро повідомили про підозру 25 409 особам та затримали 1 731 особу.

У ДБР зазначили, що приділяють особливу увагу правопорушенням у військовій сфері, державній зраді та колабораціонізму, корупції й організованій злочинності, а також катуванням і перевищенню повноважень правоохоронцями.

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