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Сьогодні вдень, 10 листопада, російська армія атакувала Запоріжжя. Про це написав співголова Ради оборони Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Спочатку була інформація про поранену 57-річну жінку. Згодом кількість потерпілих зросла до трьох. Серед постраждалих – 42-річні жінка та чоловік. Про це написав в.о. голови ОВА Михайло Семікін.

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Крім того, росіяни знову вдарили по житловій багатоповерхівці. Поранення дістала жінка, яка перебувала у квартирі. Вона зазнала уламкових травм лівої руки.

Пожежі в будинку не виникло. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА