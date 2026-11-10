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Росіяни вдарили по Запоріжжю: зросла кількість потерпілих (оновлено)

Внаслідок ударів постраждали 4 людини.

Росіяни вдарили по Запоріжжю: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Удар по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні вдень, 10 листопада, російська армія атакувала Запоріжжя. Про це написав співголова Ради оборони Іван Федоров. 

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні. 

Спочатку була інформація про поранену 57-річну жінку. Згодом кількість потерпілих зросла до трьох. Серед постраждалих – 42-річні жінка та чоловік. Про це написав в.о. голови ОВА Михайло Семікін.

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Крім того, росіяни знову вдарили по житловій багатоповерхівці. Поранення дістала жінка, яка перебувала у квартирі. Вона зазнала уламкових травм лівої руки.

Пожежі в будинку не виникло. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

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