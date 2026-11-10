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На Чернігівщині та в Славутичі через аварію знеструмлені близько 150 тисяч абонентів

Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути світло в оселі.

На Чернігівщині та в Славутичі через аварію знеструмлені близько 150 тисяч абонентів
На Чернігівщині через аварію частково зникло світло
Фото: Чернігівобленерго

Унаслідок аварії на одному з об'єктів електропостачання без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівській області та Славутичі.

Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Знеструмлення охопило Корюківський і Чернігівський райони, а також міста Чернігів і Славутич. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

  • Раніше, у ніч на 5 листопада, російські війська також атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Після удару там виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Через складну ситуацію в енергосистемі в одному з районів області запровадили аварійні відключення, на решті території діяли графіки погодинного знеструмлення. 
  • Крім того, внаслідок удару безпілотника в Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
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