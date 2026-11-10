На Чернігівщині та в Славутичі через аварію знеструмлені близько 150 тисяч абонентів

Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути світло в оселі.

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На Чернігівщині через аварію частково зникло світло

Унаслідок аварії на одному з об'єктів електропостачання без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівській області та Славутичі.

Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Знеструмлення охопило Корюківський і Чернігівський райони, а також міста Чернігів і Славутич. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.