На Чернігівщині та в Славутичі через аварію знеструмлені близько 150 тисяч абонентів

Унаслідок аварії на одному з об'єктів електропостачання без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівській області та Славутичі.
Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
Знеструмлення охопило Корюківський і Чернігівський райони, а також міста Чернігів і Славутич. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
- Раніше, у ніч на 5 листопада, російські війська також атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Після удару там виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Через складну ситуацію в енергосистемі в одному з районів області запровадили аварійні відключення, на решті території діяли графіки погодинного знеструмлення.
- Крім того, внаслідок удару безпілотника в Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.