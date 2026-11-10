Російські війська протягом доби 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Найбільше від російських ударів постраждали Слов'янськ і Краматорськ. У Слов'янську внаслідок шести обстрілів загинула одна людина, ще одна була поранена. Руйнувань зазнали чотири приватні будинки, ще 59 приватних осель і 23 багатоповерхівки пошкоджені. Також постраждали автомобіль та об'єкти інфраструктури.

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У Краматорську росіяни завдали семи ударів, чотири з яких – FPV-дронами. Загинули двоє людей. Пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та автобус. По Ясногірці окупанти вдарили чотирма авіабомбами.

У Білозерському Покровського району зруйновані два приватні будинки, ще один пошкоджений. Крім того, у Святогірську дрон "Молнія" влучив у покрівлю корпусу лаври. В Андріївській громаді три авіабомби зруйнували один будинок і пошкодили ще п'ять.

У Новостепанівці Олександрівської громади дрони "Гербера" пошкодили адміністративну будівлю, а в Дмитроколиному зруйнували господарську споруду.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

За даними ОВА, з прифронтової території евакуювали 648 людей, серед них 35 дітей.