Вночі РФ запустила балістичну ракету та дрони різних типів

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У ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 162 дронами різних типів. ППО знешкодила 135 безпілотників. Є влучання та падіння уламків.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«У ніч на 10 листопада (з 18:00 09 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М (район пуску – Міллерово, рф) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила і подавила 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Станом на ранок у повітрі є декілька ударних безпілотників, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.