Росіяни атакували Переяслав на Київщині: є поранені

Під ударом опинився комунальний будинок, де проживають люди, що потребують особливої підтримки та догляду.

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Ввечері, 9 листопада росіяни атакували Київщину безпілотниками. У Переяславі внаслідок російського удару пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Є поранені.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки, їх госпіталізували. Всіх людей, які на момент атаки перебували в приміщенні - евакуювали.

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Будівля частково зруйнована. На місці працюють відповідні служби.

Удари по Київщині 9 листопада:

Близько 14 години, внаслідок ворожої атаки загинула людина у Вишгородському районі. Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку.

Ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.