Володимир Зеленський обговорив з представниками прифронтових регіонів та Києва виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі

Про це розповів президент у вечірньому зверненні до українців.

Він зазначив, що Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально ускладнити життя міст і сіл.

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"Щотижня оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей. Кабінет Міністрів України готовий вирішувати питання, які на місцях не вирішувались, і державні ресурси можемо додати там, де це потрібно", - додав Зеленський.

Також президент анонсував нові оборонні пакети, які вже готуються.

До кінця року планується відкрити всі кластери в перемовинах про вступ України в ЄС. За словами глави держави, це цілком реалістично.

Вже завтра, 10 листопада, відбудеться перша зустріч переговорної команди в Еміратах, де будуть також партнери з Європи.

"І зараз в Абу-Дабі на зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. І справжні ресурси для відновлення України після війни потрібні", - заявив глава держави.