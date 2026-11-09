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Генштаб: 148 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 148 боїв відбулося на фронті від початку доби
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 листопада на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4608 дронів-камікадзе та здійснив 1967 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували три керовані авіабомби, здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один обстріл із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль. 

На Краматорському напрямку противник провів дві штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

Дванадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. 

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 59 окупантів, 30 поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, 18 спеціальних засобів, вісім пунктів управління БпЛА, 33 укриття та склад боєприпасів противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, чотири спеціальні засоби, п’ять пунктів управління БпЛА та 151 укриття противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у районі Степового.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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