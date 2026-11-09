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Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині, троє людей поранені

У селі Високе Тягинської громади 53-річного чоловіка госпіталізували з травмами. 

Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині, троє людей поранені
Росія скинула дрон на цивільне авто
Фото: ДСНС України

Близько 17:00 російський безпілотник атакував автомобіль у селі Високе Тягинської громади на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали троє чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

До лікарні доправили 53-річного чоловіка. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення спини та голови, а також опіки спини. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Ще двом чоловікам віком 31 та 36 років медичну допомогу надали на місці. У них діагностували мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення. У 36-річного постраждалого також контузія.

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