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ООН: від початку повномасштабної війни через російський терор загинули майже 18 тисяч цивільних українців

У вересні в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей отримали поранення.

ООН: від початку повномасштабної війни через російський терор загинули майже 18 тисяч цивільних українців
Радбез ООН
Фото: EPA

В ООН закликали Росію негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Напередодні зими такі атаки загрожують життю мільйонів людей і можуть призвести до нових вимушених переміщень населення.

Про це заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Ради безпеки ООН у понеділок, пише Укрінформ.

За словами представниці ООН, у період із 30 жовтня до 2 листопада пошкодження енергетичної інфраструктури залишили без електрики сотні тисяч домогосподарств. Подекуди світла не було по кілька днів. Перебої також вплинули на водопостачання та роботу громадського транспорту.

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Упродовж минулих вихідних через російські удари по енергетичних об’єктах на сході України без електропостачання залишилися ще близько 600 тисяч людей.

Гото також звернула увагу на загрози для ядерної безпеки через атаки на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в ООН стурбовані повідомленнями про неодноразові удари РФ по підстанціях українських атомних електростанцій.

Окремо представниця ООН повідомила про зростання кількості жертв серед цивільного населення. У вересні в Україні загинули щонайменше 328 мирних жителів, ще 2105 людей отримали поранення. Це на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні підтвердили загибель 17 960 цивільних, серед яких 874 дитини. Ще щонайменше 57 713 людей, зокрема 3504 дитини, зазнали поранень.

Гото закликала сторони досягти конкретного прогресу під час запланованих тристоронніх переговорів. Також вона нагадала про заклик генерального секретаря ООН до негайного й безумовного припинення вогню як кроку до справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права.

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