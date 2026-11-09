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У Києві на мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням

На початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі. 

У Києві на мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням
Міст Патона (ілюстративне фото)
Фото: Информатор

У Києві мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

На початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

  • із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
  • із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.
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При цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори:

  • зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку;
  • червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено;
  • жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.

Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою буде заборонений. 

Після завершення тестування фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги. 

Водіїв закликаають бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися Правил дорожнього руху.

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