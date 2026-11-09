Росіяни знову атакували Трипільську ТЕС

Із вересня ворог суттєво збільшив інтенсивність обстрілів і застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

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Росія знову атакувала Трипільську Теплову електростанцію. Про це повідомляє ПАТ "Центренерго".

"Наслідки обстрілів надзвичайно серйозні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

"На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури", - розповів генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Однак, за його словами, говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно. Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Росіяни вже не вперше атакували Трипільську ТЕС. Перші масовані атаки почалися ще в жовтні 2022 року, тоді станція зазнала пошкоджень і частково зупиняла роботу.

Із грудня 2022 по лютий 2023 року ворог обстрілював станцію ракетами та дронами. ТЕС кілька разів виходила з ладу, а її відновлення тривало тижнями.

У березні 2024 року внаслідок російського удару на станції сталася пожежа. А в квітні Росія завдала по ТЕС одного з найпотужніших ударів – Трипільська ТЕС втратила більшість обладнання і фактично припинила виробництво електроенергії. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни".