Під час тимчасового перемир’я поліцейські також вивезли двох літніх жінок, евакуювали родину з Високого та розмінували дороги.

Із Берислава на Херсонщині евакуювали останніх двох дітей, які залишалися в місті. Їх вивезли під час тимчасового режиму припинення вогню.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Трирічного хлопчика евакуювали разом із батьками, бабусею та дідусем. Родина двічі втрачала житло через російські обстріли. У 2025 році поліцейські вже вивозили сім’ю, однак згодом вона повернулася до міста. Цього разу батьки добровільно погодилися на евакуацію після ознайомлення з рішенням суду.

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Також до безпечного місця доправили 12-річного хлопця, який жив із бабусею та раніше переховувався від правоохоронців. Його сестра підірвалася на російській міні та втратила ногу. Підлітка евакуювали відповідно до рішення суду.

Крім того, з Берислава вивезли двох жінок віком 71 та 75 років. Старша з них має інвалідність. Через постійні обстріли та відсутність транспорту вони не могли самостійно залишити місто.

Під час перемир’я правоохоронці також ексгумували тіло 46-річної жінки, яка загинула внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника. Через обстріли сусіди поховали її біля будинку. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Ще одну родину з 10-річним хлопчиком поліцейські евакуювали із села Високе. Їм допомогли вивезти особисті речі та домашніх тварин.

Окрім евакуації, правоохоронці розмінували ключові автошляхи й під’їзди до будинків, а також доставили гуманітарну допомогу жителям Берислава та Високого.

У поліції закликають жителів небезпечних громад Херсонщини, особливо родини з дітьми, не зволікати з евакуацією.