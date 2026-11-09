Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: є поранений

Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістав 68-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударами перебували районний центр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені заклад освіти й автомобіль. Пораненого 68-річного чоловіка доправили до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У Раївській громаді Синельниківського району російські атаки пошкодили складські приміщення та навантажувач. Там також виникла пожежа.
У Самарівському районі противник атакував Піщанську громаду. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.
- Учора через нічну атаку РФ на Дніпропетровщині пошкоджені важливі енергообʼєкти області. Без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області.