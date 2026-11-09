Радбез ООН: Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні

Постпреди в ООН від Франції та Британії наголошують – Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі, намагаючись зламати опір українців і спричинити гуманітарну кризу.

Росія, не досягаючи поставлених цілей на полі бою, посилює атаки на українські міста та критичну інфраструктуру. Таким чином Москва намагається використати зиму, як зброю проти цивільного населення України.

Про це заявили постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон і постійна представниця Великої Британії при ООН Сара Макінтош під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада, пише Укрінформ.

Боннафон наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує об'єкти енергогенерації, теплопостачання та водопостачання, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу взимку.

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"Те, чого Росія не може досягти бойовими діями, вона намагається здобути, атакуючи жінок, дітей і найбільш уразливих людей", – заявив французький дипломат.

Він додав, що Франція разом із європейськими партнерами продовжить підтримувати право України на самооборону та посилювати тиск на Росію. Також Боннафон наголосив, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки, а питання європейської безпеки не можуть вирішуватися без участі європейських держав.

Сара Макінтош зазначила, що від 11 жовтня, коли президент США Дональд Трамп закликав до енергетичного перемир'я, Росія випустила по Україні понад 150 балістичних ракет, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури.

За її словами, Комісія ООН з розслідування дійшла висновку, що Росія протягом понад чотирьох років проводить державну політику атак на українську енергетику, посилюючи їх зі зниженням температури. Комісія кваліфікувала такі удари як воєнні злочини.

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Британська дипломатка також процитувала погрози, які, за її словами, російське Міноборони адресує українцям: "Цієї зими ми кажемо вам: ви замерзнете".

Макінтош запевнила, що Велика Британія та її партнери підтримуватимуть Україну протягом зими й стільки, скільки буде потрібно.

Вона також заявила, що минулого місяця втрати Росії становили 54 тисячі військових, а протягом року російська армія не здобула нових територій.