​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

"Спрямуйте свою "гуманітарну турботу" на російських військових": Постпред України при ООН відповів Небензі

Постпред України при ООН закликав не прирівнювати російські атаки на цивільне населення до українських ударів по військових цілях у РФ.

"Спрямуйте свою "гуманітарну турботу" на російських військових": Постпред України при ООН відповів Небензі
Андрій Мельник в Радбезі ООН
Фото: Укрінформ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відповів на заяви російського дипломата Василя Небензі, який висловив стурбованість становищем українських військовослужбовців. Мельник запропонував йому спрямувати свою "гуманітарну турботу" на російських військових та їхні родини.

Про це український дипломат заявив 9 листопада під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, пише Укрінформ.

Мельник також закликав ООН не поширювати неперевірені дані Москви про загибель цивільних у Росії та не створювати враження, нібито Україна атакує мирне населення.

Реклама

Читайте такожРадбез ООН: Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні

"Не можна ставити на один рівень геноцидні, навмисні й систематичні атаки Росії проти України та її цивільного населення з правомірними ударами України по військових цілях у Росії, які є реалізацією нашого невіддільного права на самооборону", – наголосив він.

За словами Мельника, Україна суворо дотримується міжнародного гуманітарного права. Він також повідомив, що лише в жовтні російські війська втратили в Україні понад 54 тисячі військовослужбовців убитими й важкопораненими.

Окремо український дипломат звернув увагу на відео катувань, жорстокого поводження та принижень у російській армії. За його словами, такі записи нерідко знімають і публікують самі командири або товариші по службі.

Мельник заявив, що російська армія втратила стратегічну ініціативу й наступальні спроможності, а плани Владіміра Путіна щодо подальших завоювань залишаються ілюзією.

Він окреслив три основні напрямки дій Кремля: посилення атак на цивільне населення України, диверсійні операції та психологічну війну для розколу українського суспільства й послаблення відносин із європейськими союзниками

Також, за словами дипломата, Росія використовує дипломатію, щоб затягувати час і продовжувати руйнувати українську інфраструктуру.

"Путін цинічно розігрує дипломатичну карту не для того, щоб покласти край цій війні, а лише щоб виграти час", – зазначив постпред.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies