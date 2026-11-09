"Спрямуйте свою "гуманітарну турботу" на російських військових": Постпред України при ООН відповів Небензі

Постпред України при ООН закликав не прирівнювати російські атаки на цивільне населення до українських ударів по військових цілях у РФ.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відповів на заяви російського дипломата Василя Небензі, який висловив стурбованість становищем українських військовослужбовців. Мельник запропонував йому спрямувати свою "гуманітарну турботу" на російських військових та їхні родини.

Про це український дипломат заявив 9 листопада під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, пише Укрінформ.

Мельник також закликав ООН не поширювати неперевірені дані Москви про загибель цивільних у Росії та не створювати враження, нібито Україна атакує мирне населення.

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"Не можна ставити на один рівень геноцидні, навмисні й систематичні атаки Росії проти України та її цивільного населення з правомірними ударами України по військових цілях у Росії, які є реалізацією нашого невіддільного права на самооборону", – наголосив він.

За словами Мельника, Україна суворо дотримується міжнародного гуманітарного права. Він також повідомив, що лише в жовтні російські війська втратили в Україні понад 54 тисячі військовослужбовців убитими й важкопораненими.

Окремо український дипломат звернув увагу на відео катувань, жорстокого поводження та принижень у російській армії. За його словами, такі записи нерідко знімають і публікують самі командири або товариші по службі.

Мельник заявив, що російська армія втратила стратегічну ініціативу й наступальні спроможності, а плани Владіміра Путіна щодо подальших завоювань залишаються ілюзією.

Він окреслив три основні напрямки дій Кремля: посилення атак на цивільне населення України, диверсійні операції та психологічну війну для розколу українського суспільства й послаблення відносин із європейськими союзниками.

Також, за словами дипломата, Росія використовує дипломатію, щоб затягувати час і продовжувати руйнувати українську інфраструктуру.

"Путін цинічно розігрує дипломатичну карту не для того, щоб покласти край цій війні, а лише щоб виграти час", – зазначив постпред.