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Ворожі безпілотники атакували Полтаву та область: є влучання

Пошкоджені приватні підприємства в Полтаві та Кременчуці, а також житловий будинок.

Ворожі безпілотники атакували Полтаву та область: є влучання
Наслідки атаки на Полтавщину 9 листопада
Фото: Віталій Дяківнич/Telegram

Упродовж дня та ввечері росіяни атакували безпілотниками Полтаву та область. Зафіксовано влучання в приватні підприємства.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтаві ворожий дрон влучив по території приватного підприємства. За кілька годин до цього також відбулося влучання по приватному підприємству в місті. Інформації про постраждалих немає.

В Омельницькій громаді Кременчуцького району відбулося падіння уламків безпілотника на приватний житловий будинок. Виникла пожежа. 60-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надали допомогу на місці.

Також зафіксовано влучання по території приватного підприємства у Кременчуці. Перед цим також був удар по промисловому підприємству. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

  • 9 листопада, у Полтаві ворожий БпЛА впав на території гаражного кооперативу. Внаслідок падіння пошкоджено скління вікон та покрівлі 2 багатоквартирних та 11 приватних прилеглих будинків.
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