Ворожі безпілотники атакували Полтаву та область: є влучання

Упродовж дня та ввечері росіяни атакували безпілотниками Полтаву та область. Зафіксовано влучання в приватні підприємства.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
У Полтаві ворожий дрон влучив по території приватного підприємства. За кілька годин до цього також відбулося влучання по приватному підприємству в місті. Інформації про постраждалих немає.
В Омельницькій громаді Кременчуцького району відбулося падіння уламків безпілотника на приватний житловий будинок. Виникла пожежа. 60-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надали допомогу на місці.
Також зафіксовано влучання по території приватного підприємства у Кременчуці. Перед цим також був удар по промисловому підприємству. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
- 9 листопада, у Полтаві ворожий БпЛА впав на території гаражного кооперативу. Внаслідок падіння пошкоджено скління вікон та покрівлі 2 багатоквартирних та 11 приватних прилеглих будинків.