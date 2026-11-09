Ворожі безпілотники атакували Полтаву та область: є влучання

Пошкоджені приватні підприємства в Полтаві та Кременчуці, а також житловий будинок.

Упродовж дня та ввечері росіяни атакували безпілотниками Полтаву та область. Зафіксовано влучання в приватні підприємства.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтаві ворожий дрон влучив по території приватного підприємства. За кілька годин до цього також відбулося влучання по приватному підприємству в місті. Інформації про постраждалих немає.

В Омельницькій громаді Кременчуцького району відбулося падіння уламків безпілотника на приватний житловий будинок. Виникла пожежа. 60-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надали допомогу на місці.

Також зафіксовано влучання по території приватного підприємства у Кременчуці. Перед цим також був удар по промисловому підприємству. Попередньо, обійшлося без постраждалих.