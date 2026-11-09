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Президент Зеленський обговорив із Нарендрою Моді можливе посередництво Індії у розблокуванні експорту зерна

Індія готова сприяти налагодженню продовольчих коридорів у Чорному морі на тлі блокування Росією українського експорту.

Президент Зеленський обговорив із Нарендрою Моді можливе посередництво Індії у розблокуванні експорту зерна
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію, підготовку до зустрічі в Абу-Дабі та можливу роль Індії у розблокуванні експорту українського зерна.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, Україна готова до конструктивного діалогу щодо всіх питань порядку денного майбутньої зустрічі. Водночас він наголосив, що Росія також має бути готовою до деескалації.

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Зеленський зазначив, що Моді неодноразово закликав російського очільника припинити війну.

Окремо лідери обговорили продовольчу безпеку та блокування Росією експорту зерна через Чорне море. За словами українського президента, Індія готова виступити посередником у налагодженні продовольчих коридорів.

"Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей у різних країнах", – наголосив Зеленський.

Сторони домовилися, що їхні команди продовжать контакти щодо цих та інших двосторонніх питань.

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