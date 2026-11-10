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​Армія ворога вчора втратила 2 220 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 611 600 осіб.

​Армія ворога вчора втратила 2 220 солдатів
російська техніка
Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 220 солдатів, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 8 наземних робокомплексів, 525 одиниць автомобільної техніки і і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року

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Особовий склад: близько 1 611 600 (+2 220) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 465 (+3)
  • Бойові броньовані машини: 25 696 (+13)
  • Артилерійські системи: 52 158 (+46)
  • РСЗВ: 2 266 (+3)
  • Засоби ППО: 1 754 (+1)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 117 (+8)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 603 351 (+1 331)
  • Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 013 (+525)
  • Спеціальна техніка: 4 892 (+3).

Дані уточнюються.

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