​Армія ворога вчора втратила 2 220 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 611 600 осіб.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 220 солдатів, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 8 наземних робокомплексів, 525 одиниць автомобільної техніки і і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року

Реклама

Особовий склад: близько 1 611 600 (+2 220) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 465 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 696 (+13)

Артилерійські системи: 52 158 (+46)

РСЗВ: 2 266 (+3)

Засоби ППО: 1 754 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 117 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 603 351 (+1 331)

Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 013 (+525)

Спеціальна техніка: 4 892 (+3).

Дані уточнюються.