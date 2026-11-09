У вівторок в Україні переважно без опадів, лише в західних областях прогнозують мокрий сніг

У вівторок, 10 листопада, в Україні буде здебільшого без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу; вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.
На Київщині та в Києві без опадів.
Температура повітря по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.