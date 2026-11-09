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Головне за понеділок, 9 листопада: майже 150 боєзіткнень, атака на Харків, наслідки авіаудару по Комишувасі

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, засідання Ради безпеки ООН. Яким запам’ятається 1720-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 9 листопада: майже 150 боєзіткнень, атака на Харків, наслідки авіаудару по Комишувасі
Наслідки атаки у Запорізькій області
Фото: Рада оборони Запорізької області

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 148 боїв.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 листопада – в новині.

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Увечері 9 листопада, росіяни атакували Харків бойовими безпілотниками. Зафіксовано влучання в Холодногірському районі міста.

Унаслідок атаки поранені четверо людей.

Загорівся приватний будинок, пошкоджено близько 10 авто.

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада, повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.

Проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку. Поліцейські антидронових загонів здійснюють вогневе прикриття локації, пошукові роботи тривають.

У вівторок, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг.

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Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Українська переговорна делегація вже на шляху до місця запланованих зустрічей із представниками США та Росії в Абу-Дабі. У вівторок та середу там має відбутись тристоронній формат перемовин, повідомив у Facebook очільник делегації і голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами Україна проведе окремі координаційні зустрічі.

Докладніше – в новині.

В ООН закликали Росію негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Напередодні зими такі атаки загрожують життю мільйонів людей і можуть призвести до нових вимушених переміщень населення, заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Ради безпеки ООН у понеділок.

Гото також звернула увагу на загрози для ядерної безпеки через атаки на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в ООН стурбовані повідомленнями про неодноразові удари РФ по підстанціях українських атомних електростанцій.

Окремо представниця ООН повідомила про зростання кількості жертв серед цивільного населення. У вересні в Україні загинули щонайменше 328 мирних жителів, ще 2105 людей отримали поранення. Це на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Гото закликала сторони досягти конкретного прогресу під час запланованих тристоронніх переговорів. Також вона нагадала про заклик генерального секретаря ООН до негайного й безумовного припинення вогню як кроку до справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права.

Докладніше – в новині.

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