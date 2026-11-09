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"Укренерго": завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла

У частині областей застосовуватимуть погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

"Укренерго": завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг.

Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

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