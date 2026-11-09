У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд схвалив законопроєкт про перехід на е-ТТН для перевезень вантажів усередині країни

Електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом.

Уряд схвалив законопроєкт про перехід на е-ТТН для перевезень вантажів усередині країни
Ілюстративне фото
Фото: Держпродспроживслужба

Уряд схвалив законопроєкт про перехід на електронні товаро-транспортні накладні для перевезень вантажів усередині країни. 

Про це повідомив український премʼєр Сергій Корецький. 

Електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом. Паперову накладну можна буде оформити лише за технічної неможливості, але її дані все одно треба внести в електронну систему того ж дня.

Реклама

За словами глави уряду, для бізнесу це означатиме менше паперу, витрат на логістику і швидші розрахунки між замовником, перевізником та отримувачем вантажу, а для держави – прозорий облік перевезень та боротьба із «сірим» ринком.

Також у е-ТТН фіксуватимуться вага і габарити вантажівки, тож виявляти перевантажені машини, які руйнують дорожнє полотно, стане простіше. 

«Сама система вже працює та доводить свою ефективність, бізнес користується нею добровільно. Інспектори перевіряють е-ТТН прямо на дорозі, тому паперова копія не потрібна. Тепер закріплюємо цей підхід законом», – написав Корецький. 

Законопроєкт передали до Верховної Ради. Очікують, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies