Уряд схвалив законопроєкт про перехід на е-ТТН для перевезень вантажів усередині країни

Уряд схвалив законопроєкт про перехід на електронні товаро-транспортні накладні для перевезень вантажів усередині країни.

Про це повідомив український премʼєр Сергій Корецький.

Електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом. Паперову накладну можна буде оформити лише за технічної неможливості, але її дані все одно треба внести в електронну систему того ж дня.

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За словами глави уряду, для бізнесу це означатиме менше паперу, витрат на логістику і швидші розрахунки між замовником, перевізником та отримувачем вантажу, а для держави – прозорий облік перевезень та боротьба із «сірим» ринком.

Також у е-ТТН фіксуватимуться вага і габарити вантажівки, тож виявляти перевантажені машини, які руйнують дорожнє полотно, стане простіше.

«Сама система вже працює та доводить свою ефективність, бізнес користується нею добровільно. Інспектори перевіряють е-ТТН прямо на дорозі, тому паперова копія не потрібна. Тепер закріплюємо цей підхід законом», – написав Корецький.

Законопроєкт передали до Верховної Ради. Очікують, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.