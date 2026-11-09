ВР отримала підписаний президентом закон про відновлення конкурсів на посади держслужбовців

Закон передбачає поетапне відновлення конкурсів на основі професійних компетентностей та запроваджує пріоритет для ветеранів і ветеранок при рівній кваліфікації кандидатів.

Верховна Рада отримала підписаний президентом України закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби і посад в органах місцевого самоврядування.

Як зазначено у повідомленні парламенту, йдеться про документ 5031-IX.

Документ підготувало Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). Він спрямований на відновлення конкурсного відбору на посади державної служби та вдосконалення процедур вступу, проходження і припинення державної служби відповідно до зобов’язань України за Планом України на 2024–2027 роки.

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Реформа передбачає поетапне відновлення конкурсів: спочатку на посади категорії «А», потім категорії «Б» на підконтрольних Україні територіях, де не ведуться бойові дії, і згодом – категорії «В» на таких самих територіях.

Закон також поширює нові правила на посади в органах місцевого самоврядування, на які під час воєнного стану призначали без конкурсів. Для таких посад передбачаються строки оголошення та проведення конкурсів, водночас керівники матимуть можливість ухвалювати рішення про продовження служби працівників, призначених без конкурсного відбору, щоб зберегти кадровий потенціал і не витрачати додаткові бюджетні ресурси.

Документ передбачає можливість призначення без конкурсу на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на територіях, де ведуться бойові дії. Серед інших нововведень – створення кадрового та кандидатського резервів, запровадження адаптації нових державних службовців і внутрішніх конкурсів. Для працівників із відмінними результатами щорічного оцінювання пропонується спрощене кар’єрне просування: можливість переходу на вищу посаду в межах тієї самої категорії протягом року після отримання такої оцінки. Також передбачається пріоритет для ветеранів і ветеранок під час вступу на державну службу за умови рівної професійної компетентності кандидатів.

Для кандидатів на посади категорії «А» пропонується проводити спеціальну перевірку до співбесіди із суб’єктом призначення. Серед інших змін – скасування можливості звільнення державного службовця за одну негативну оцінку, уточнення підстав звільнення працівників, які працюють за контрактом, а також запровадження гарантій повернення на роботу для службовців, обраних на виборні посади. Передбачено й удосконалення інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах.

В альтернативній редакції законопроєкту пропонується встановити, що членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби може бути громадянин України з вищою освітою та щонайменше п’ятирічним досвідом роботи у сфері управління персоналом, державного управління або публічного адміністрування.

Також пропонується скоротити строки оголошення конкурсів на посади різних категорій. Очікується, що зміни зроблять конкурсні процедури прозорішими, забезпечать кандидатам додаткові можливості для працевлаштування через резерви, а державним службовцям – зрозуміліші умови роботи та перспективи кар’єрного зростання.