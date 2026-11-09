Росіяни атакували авто енергетиків у Сумах. Є поранені

Сьогодні, 9 листопада, вранці у Сумах росіяни прицільно атакували FPV-дроном автомобіль енергетиків.

Як розповіли в «Укренерго», троє працівників компанії отримали поранення.

Усіх оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання. Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», – йдеться у заяві.

Фото: Укренерго Пошкоджене авто енергетиків