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Росіяни атакували авто енергетиків у Сумах. Є поранені

Один із постраждалих перебуває у важкому стані. 

Росіяни атакували авто енергетиків у Сумах. Є поранені
Пошкоджене авто енергетиків
Фото: Укренерго

Сьогодні, 9 листопада, вранці у Сумах росіяни прицільно атакували FPV-дроном автомобіль енергетиків. 

Як розповіли в «Укренерго», троє працівників компанії отримали поранення.

Усіх оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання. Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», – йдеться у заяві. 

Пошкоджене авто енергетиків
Фото: Укренерго
Пошкоджене авто енергетиків

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