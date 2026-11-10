Пентагон підтвердив підготовку озброєння для України на 400 мільйонів доларів

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік повідомив про позитивний сигнал з боку міністерства війни Сполучених Штатів щодо передбачених на новий фінансовий рік 400 мільйонів доларів на озброєння для нашої держави.

Як пише Укрінформ, допомога має надійти в межах програми сприяння безпеці України USAI. У Пентагоні підтвердили, що постачання зброї може розпочатися вже найближчим часом, але деталі все ще потрібно узгодити з Міністерством оборони у Києві.

Виконання Вашингтоном зобов'язань за контрактами USAI не вирішує ключову проблему Сил оборони, яка наразі полягає у дефіциті ракет-перехоплювачів для систем ППО. У США продовжують посилатися на те, що запас засобів ураження повітряних цілей як для самої Америки, так і для її союзників скоротився.