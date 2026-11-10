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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення декларування СБУ

Документ зареєстрований як невідкладний.

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення декларування СБУ
Фото: З відкритих джерел

9 листопада Володимир Зеленський направив до Ради законопроєкт щодо повернення декларування для співробітників СБУ.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ зареєстрували, як невідкладний. Його вже направлено на розгляд Комітету.

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Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, зараз усі військові ЗСУ, прикордонники, УДО, Держспецзв'язок «та інші військові формування» (зокрема СБУ, і розвідка) не подають декларації до кінця воєнного стану, а вже подані сховані в реєстрі. 

Відстрочка працівникам СБУ і розвідки можлива лише тим, хто на день дедлайну безпосередньо воює. Решта подає декларації у загальні строки, а борги з 2021 року - за 90 днів після набрання чинності.

Для Нацгвардії, ДПСУ, УДО, Держспецзв'язку відстрочка подання лишається, але декларації тих, хто не в боях, стають відкритими.

Відкриті завжди, навіть у погонах: Керівник ОП і заступники, Секретар РНБО і заступники, нардепи, судді, прокурори, члени Ради прокурорів і КДКП, керівники правоохоронних органів і їх територіальних підрозділів, начальники військових адміністрацій, держслужбовці. Їх декларації не можна вилучити з реєстру.

Керівники підрозділів СБУ і розвідки та їх заступники виходять зі спецрежиму і декларують доходи відкрито, якщо наказ про призначення не таємний.

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