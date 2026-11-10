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Гвоздяр: Довгострокові контракти для українських виробників – поки що фантастика

Міноборони спільно із заступниками, які відповідають за закупівлі, шукає способи побудувати прогнозованість і зробити закупівлі ефективнішими, каже заступниця міністра

Гвоздяр: Довгострокові контракти для українських виробників – поки що фантастика
НРК з турелями
Фото: oboronka.mezha.ua

Укладати з оборонними виробниками довгострокові контракти наразі неможливо через нерівномірне надходження коштів від партнерів. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань ОПК Ганна Гвоздяр під час дискусії на майданчику LB.Talks на тему «Чим воювати завтра. Як Україні виграти технологічну гонку».

«Партнери видають нам кошти таким чином, що [частину з них] вони хочуть залишати у себе [для власних виробників], і тому довгострокові контракти на сьогоднішній день для нас, на жаль, це фантастика. Ми оперуємо дуже невеликими сумами грошей, і в цьому є велика проблема», — сказала вона.

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Натомість умови роботи виробників Гвоздяр описала через порівняння з комп'ютерною грою: «Біжить якийсь Супер Маріо, і тут у тебе приліт, тут змінився курс долара, тут бронювання забрали, тут американці щось відрубали, тут китайці закрили ринок комплектувальних».

За її словами, Міноборони спільно із заступниками, які відповідають за закупівлі, шукає способи побудувати прогнозованість і зробити закупівлі ефективнішими.

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Окремо вона відзначила важливість покращення планування з боку військових. За словами заступниці міністра, переглядом стратегії розвитку спроможностей військ зараз займається Головнокомандувач Михайло Драпатий — і в міністерстві сподіваються, що це приведе до прогнозованіших умов роботи на ринку.

Гвоздяр обійняла посаду заступниці керівника МОУ вдруге півтора місяця тому і зазначає: «Мені мало зараз, що можна відзвітувати, поки що є великі плани і сподівання».

Коротко, про що йшлося під час LB.Talks – дивіться «Чим воювати завтра»: репортаж із дискусії LB.Talks про те, як Україні виграти технологічну гонку

Незабаром опублікуємо розширену версію обговорення.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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