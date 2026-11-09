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В Міноборони спрямували понад 67 млн грн на безбар'єрність у військових медзакладах

Кошти спрямовані на підвищення доступності будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів.

В Міноборони спрямували понад 67 млн грн на безбар'єрність у військових медзакладах
Ілюстративне фото
Фото: Яна Осадча

У 2026 році Міноборони виділило 67,5 млн грн на створення безбар’єрного простору у військових закладах охорони здоров’я.

Про це повідомили в Міноборони.

Кошти спрямовані на підвищення доступності будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів.

У військових медзакладах в різних регіонах України передбачено встановлення та заміну ліфтів і підйомників, облаштування доступних входів, а також пристосування приміщень до потреб маломобільних людей.

Ці роботи мають полегшити пацієнтам пересування між поверхами, доступ до лікувальних відділень і користування санітарними приміщеннями.

Загалом в 2026 році на будівництво та реконструкцію об’єктів закладів охорони здоров’я в системі Міноборони виділено 428,3 млн грн. Із цієї суми 67,5 млн грн спрямовано на створення безбар’єрного простору.

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