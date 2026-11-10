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Вчора РФ вбила на Київщині людину, і поранила ще девʼятьох

Серед постраждалих є дитина. 

Вчора РФ вбила на Київщині людину, і поранила ще девʼятьох
Рятувальники ліквідовують пожежу після удару, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Facebook

За минулу добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще 9 людей поранені. Серед травмованих є дитина. 

Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, найбільше пошкоджень зафіксовано у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру. Там поранена одна людина.

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У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні домоволодіння, три секції багатоквартирного будинку, недобудований багатоквартирний будинок, чотири транспортні засоби та адміністративне приміщення. Одна людина загинула. Ще троє людей травмовані, серед них і дитина.

В Обухівському районі пошкоджено одне авто. 

У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два авто та енергетичний обʼєкт. Четверо людей травмовані.

У Броварському районі пошкоджень майна не зафіксовано, проте поранена людина. 

У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту.

На місцях працюють усі необхідні служби. Постраждалим допомагають. 

  • Вчора росіяни атакували Київщину безпілотниками. У Переяславі внаслідок російського удару пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Було відомо про поранених. 
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