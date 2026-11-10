За минулу добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще 9 людей поранені. Серед травмованих є дитина.
Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, найбільше пошкоджень зафіксовано у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах.
У Бучанському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру. Там поранена одна людина.
У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні домоволодіння, три секції багатоквартирного будинку, недобудований багатоквартирний будинок, чотири транспортні засоби та адміністративне приміщення. Одна людина загинула. Ще троє людей травмовані, серед них і дитина.
В Обухівському районі пошкоджено одне авто.
У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два авто та енергетичний обʼєкт. Четверо людей травмовані.
У Броварському районі пошкоджень майна не зафіксовано, проте поранена людина.
У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту.
На місцях працюють усі необхідні служби. Постраждалим допомагають.
- Вчора росіяни атакували Київщину безпілотниками. У Переяславі внаслідок російського удару пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Було відомо про поранених.