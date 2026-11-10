На Сумщині через атаку дрона загинув 38-річний чоловік

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Вчора російська армія продовжила атакувати Сумщину. У області від удару дрона загинув 38-річний чоловік. Восьмеро мешканців травмовані.

Про це повідомили у обласній поліції.

Минулої доби ворог завдав ударів по 27 населених пунктах у чотирьох районах Сумщини. Застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, артилерію і ударні БПЛА різних типів.

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Внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 38-річний чоловік у Миколаївській громаді.

В Сумській громаді унаслідок атаки ворожого дрону поранення та травми отримали чоловіки віком 36, 46, 41, 36, 31 рік та 60-річна жінка.

У Великописарівській громаді унаслідок удару російського дрону поранення та травми отримав 54-річний чоловік.

В лікарню звернулася 15-річна дівчина, яка була травмована 5 листопада внаслідок влучання ворожого безпілотника у Глухівській громаді.

Фото: Нацполіція На місці російського обстрілу

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші сили й засоби. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів.