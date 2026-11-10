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На Херсонщині одна людина загинула унаслідок атак РФ

Ще шестеро осіб поранені. 

На Херсонщині одна людина загинула унаслідок атак РФ
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби унаслідок російський атак на Херсонщині загинула людина, і ще шестеро осіб поранені. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Широка Балка, Комишани, Новомиколаївка, Берислав, Олександрівка, Дудчани, Золота Балка, Чарівне, Високе, Білозерка, Придніпровське, Розлив, Велетенське, Надіївка, Садове, Дніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Чайчине, Інгулівка, Зарічне, Ульянівка, Антонівка, Веселе, Зміївка, Львове, Милове, Михайлівка, Монастирське, Осокорівка, Тягинка, Киселівка, Новодмитрівка, Молодецьке, Софіївка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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