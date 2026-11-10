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Росіяни випустили по Харківщині дві ракети і дрони. Поранена маленька дитина

Ударів зазнали 11 населених пунктів області. 

Росіяни випустили по Харківщині дві ракети і дрони. Поранена маленька дитина
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія випустила по Харківській області дві ракети і дрони різних типів. Постраждали люди, зокрема маленький хлопчик. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. 

Загалом унаслідок обстрілів постраждали 8 людей: у Харкові зазнали поранень жінки 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років та хлопчик віком 1 рік 11 місяців, гостру реакцію на стрес отримали жінки 46 і 80 років; у сел. Шевченкове поранено 22-річного чоловіка.

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Крім того, по медичну допомогу звернулися 7 людей, які вночі 9 листопада постраждали в м. Ізюм: 11-річна дівчинка і 5-річний хлопчик зазнали поранень, хлопчики 8 і 12 років, 17-річний юнак, 14-річна дівчинка і 46-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу чоловікам 20 і 78 років та 74-річній жінці, які 5 листопада постраждали в Ізюмі. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 13 fpv-дронів;
  • 62 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, 9 автомобілів, магазин, електромережі.

В Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний і 2 приватні будинки, господарчі споруди, загинула свійська птиця у сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 магазини, відділення пошти, 2 автомобілі, гараж в сел. Шевченкове, 2 господарчі споруди у с. Просянка, 2 приватні будинки у с. Зорянське. 

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У Харківському районі пошкоджено автомобіль в с. Болибоки.

У Чугуївському районі пошкоджено ангар в с. Леб’яже, автомобіль у сел. Старий Салтів. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 172 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 68 643 людини.

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