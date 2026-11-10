Росіяни вдарили по цивільному підприємству на Вінниччині: двоє загиблих

У ніч проти 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок удару загинули двоє людей.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
На території підприємства зафіксували руйнування. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Напередодні, 9 листопада, на Вінниччині також зафіксували пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.
- 7 листопада внаслідок російської атаки на Вінниччині пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС та рятувальну техніку. Особовий склад під час обстрілу перебував в укритті й не постраждав. Також пошкоджень зазнали місцевий ринок і навколишні будівлі, згоріли кілька приватних автомобілів та торговельний кіоск. Одна людина дістала тяжкі травми й перебуває в лікарні.