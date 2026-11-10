Росіяни вдарили по цивільному підприємству на Вінниччині: двоє загиблих

На території підприємства зафіксували руйнування.

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Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч проти 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

На території підприємства зафіксували руйнування. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.