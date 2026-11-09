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Ворог знову атакував енергетику Вінницької області

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 

Ворог знову атакував енергетику Вінницької області
Фото: ДТЕК

Унаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 

“Робиться все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів області”, – зазначила Заболотна.

  • У ніч проти 8 листопада та вранці російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через обстріли виникли нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
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