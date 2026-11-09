Ворог знову атакував енергетику Вінницької області

“Робиться все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів області”, – зазначила Заболотна.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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