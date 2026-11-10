Ворог вночі атакував енергетику в 8 областях. Є знеструмлення

Відновлення тривка скрізь, де дозволяє ситуація.

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Протягом ночі 10 листопада Росія атакувала об'єкти енергетики в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Внаслідок атак є знеструмлення в Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомили в Укренерго.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

До кінця доби у частині областей зберігатимуться обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

У Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.