У ніч на 10 листопада Росія атакувала пʼять великих електропідстанцій, через які електроенергія подається між регіонами.
Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
«Цієї ночі Росія атакувала 10 областей. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами», - розповів він.
Дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі.
Ворог знову бив по соціальних об'єктах: у Харкові пошкоджено дитячий садок, у Білозерці на Херсонщині — лікарню. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині.
На місцях триває ліквідація наслідків атак.
- У ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 162 дронами різних типів. ППО знешкодила 135 безпілотників. Є влучання та падіння уламків.