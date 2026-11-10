Через ці станції електрика подається між регіонами.

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У ніч на 10 листопада Росія атакувала пʼять великих електропідстанцій, через які електроенергія подається між регіонами.

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

«Цієї ночі Росія атакувала 10 областей. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами», - розповів він.

Дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі.

Ворог знову бив по соціальних об'єктах: у Харкові пошкоджено дитячий садок, у Білозерці на Херсонщині — лікарню. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині.

На місцях триває ліквідація наслідків атак.