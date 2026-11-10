​У двох містах Київщини зафіксували погіршення якості повітря

Йдеться про Боярку та Бровари. У цих містах підвищилася концентрація дрібнодисперсного пилу.

У Боярці та Броварах Київської області тимчасово погіршилася якість повітря. Причиною стала помірна концентрація дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Тривалий вплив таких частинок може викликати дискомфорт під час дихання. Найбільш чутливими до забруднення є діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразників.

Мешканцям Боярки та Броварів рекомендують тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час надворі та пити достатньо води. За наявності домашнього очищувача повітря його радять увімкнути на максимальну потужність.

Водночас на решті території Київської області якість повітря залишається в межах норми.