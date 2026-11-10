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Зеленський обговорив зі Стуббом переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

Президент України очікує на детальний звіт української переговорної групи про розмову з російською стороною.

Зеленський обговорив зі Стуббом переговори України, США та Росії в Абу-Дабі
Президенти Володимир Зеленський і Александр Стубб
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі, де вже розпочався тристоронній формат за участю України, США та Росії.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі.

За словами Зеленського, перед початком тристоронніх переговорів також відбулася зустріч з європейськими партнерами. 

"Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною", – написав президент. 

Зеленський і Стубб домовилися продовжувати координацію дій. Глава держави також повідомив, що сьогодні очікує на детальний брифінг від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з російською стороною.

  • Українську делегацію на переговорах представляють голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та представник ГУР Вадим Скібіцький.
  • Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Владімір Мединський. До її складу також увійшли двоє представників МЗС і двоє представників Генерального штабу Збройних сил РФ.
  • Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив про підсумки переговорів 10 листопада в Абу-Дабі за участю України, європейських партнерів і представників НАТО. Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Також ішлося про майбутню архітектуру європейської безпеки та механізми запобігання ескалації.
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