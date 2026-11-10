Зеленський обговорив зі Стуббом переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

Президент України очікує на детальний звіт української переговорної групи про розмову з російською стороною.

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Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі, де вже розпочався тристоронній формат за участю України, США та Росії.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі.

За словами Зеленського, перед початком тристоронніх переговорів також відбулася зустріч з європейськими партнерами.

"Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною", – написав президент.

Зеленський і Стубб домовилися продовжувати координацію дій. Глава держави також повідомив, що сьогодні очікує на детальний брифінг від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з російською стороною.

Українську делегацію на переговорах представляють голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та представник ГУР Вадим Скібіцький.