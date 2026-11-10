ВР підтримала закон про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (доповнено)

Сьогодні, 10 листопада, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15503 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро ( SEPA). Також сьогодні підтримали у І читанні (за основу) доопрацьований проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» - №14327-д.

Як стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради, за закон №15503 проголосували 258 народних депутатів, а за № 14327-д - 249 обранців.

Закон №15503

Як детальніше йдеться у пояснювальній записці, документ вносить зміни до Цивільного кодексу України, щоб привести законодавство у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення у відповідність до стандартів ЄС і критеріїв Європейської платіжної ради (EPC), необхідних для подання Україною заявки на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

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Необхідність змін зумовлена вимогами європейської інтеграції, зобов’язаннями за Угодою про асоціацію з ЄС та виконанням умов програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні €50 млрд у 2024–2027 роках.

Під час попереднього розгляду заявки України Європейська комісія (DG FISMA) виявила невідповідності національного законодавства європейським вимогам.

Закон встановлює захист особистих немайнових прав юридичних осіб у разі завідомо неправдивого або неумисного поширення недостовірної інформації про можливі порушення їхніми уповноваженими, посадовими чи службовими особами законодавства у сфері фінансового моніторингу; передбачає право на відповідь для осіб, чиї немайнові права порушено внаслідок публічного розкриття такої інформації; звільняє фізичних осіб від обов’язку відшкодування майнової та/або моральної шкоди у випадках неумисного повідомлення чи публічного розкриття недостовірної інформації про можливі порушення.

Документ є частиною пакета законодавчих змін для виконання критеріїв приєднання до SEPA та пов’язаний з іншими законопроєктами щодо внесення змін до законодавчих актів, КУпАП і Кримінального кодексу.

Закон №14327-д

Доповнення. Пізніше у Мінфіні пояснили необхідність прийняття закону №14327-д.

Сьогодні українці, які перебувають у країнах ЄС, змушені сплачувати значні комісії за переказ коштів в Україну. Один платіж може коштувати кілька десятків євро через участь кількох банків-посередників. У результаті адресат інколи отримує лише частину відправлених коштів. А український бізнес стикається з обмеженнями при роботі з європейськими клієнтами: вартість транзакцій у деяких випадках перевищує вартість самого товару.

Після приєднання до SEPA перекази в євро здійснюватимуться швидко та без зайвих посередників, комісії складатимуть від 0 до 5 євро замість нинішніх значно вищих витрат, кошти надходитимуть практично миттєво, а українські підприємці отримають повноцінний доступ до європейського платіжного ринку.

Очікується, що в економіці України залишатиметься 70–100 млн євро щороку, які сьогодні витрачаються на банківські комісії. Крім того, реалізація цього законопроєкту є важливою умовою для отримання Україною значної міжнародної фінансової підтримки, зокрема від Європейського Союзу та Світового банку.

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Законопроєкт передбачає підвищення порогової суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу: нині - 400 тис. грн, а після змін - еквівалент понад 10 тис. євро (орієнтовно 550 тис. грн).

Це означає зменшення бюрократичного навантаження для громадян і бізнесу, скорочення кількості формальних перевірок для операцій із низьким рівнем ризику та концентрацію фінансового моніторингу на дійсно ризикових транзакціях.

Водночас для операцій у сфері азартних ігор поріг не змінюється і залишиться на рівні 55 тис. гривень.

Законопроєктом передбачено створення Реєстру рахунків і сейфів, який адмініструватиметься Міністерством фінансів України, реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення механізмів перевірки бенефіціарних власників юридичних осіб, посилення контролю за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ, розширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилення захисту викривачів.

Важливо, що штрафи за порушення не підвищуватимуться.

Реєстр рахунків і сейфів міститиме виключно базову інформацію: IBAN рахунку, ім’я власника та назву банку.

Він не включатиме дані про залишки коштів, рухи по рахунках чи вміст сейфів, що гарантує збереження банківської таємниці відповідно до законодавства.

Строки набрання чинності №14327-д

Законопроєкт, після прийняття парламентом, набере чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування, за винятком положень щодо Реєстру рахунків і сейфів та Реєстру бенефіціарних власників трастів.

Ці норми почнуть діяти не пізніше набрання чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу.

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Окремо передбачено, що доступ до інформації про рахунки та сейфи надаватиметься уповноваженим органам, визначеним законом, не раніше ніж за 6 місяців до дня набрання чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу.

Очікується, що вже у перший рік після запуску SEPA-переказів додасть до 0,3 % ВВП за паритетом купівельної спроможності.

Станом на сьогодні SEPA охоплює 41 країну, включаючи всі держави-члени ЄС, країни Європейської економічної зони, а також низку інших європейських держав і територій.

До другого читання законопроєкт буде доопрацьований у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.