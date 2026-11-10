Рада підтримала уніфікацію законодавства із Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб

Сьогодні, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №15056, який уніфікує законодавство із Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради.

За проголосували 247 народних депутатів

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Приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, ще в 2022 році уряд України подав заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Одним із кроків до членства є приєднання до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, а також до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях запросила Україну приєднатися до Конвенції.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу.

«Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу», – коментував важливість ухвалення законопроєкту голова Офісу президента Кирило Буданов.