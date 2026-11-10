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Рада підтримала уніфікацію законодавства із Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб

За проголосували 247 народних депутатів.

Рада підтримала уніфікацію законодавства із Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб
Фото: Пресслужба ВРУ

Сьогодні, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №15056, який уніфікує законодавство із Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради.

За проголосували 247 народних депутатів

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Приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, ще в 2022 році уряд України подав заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Одним із кроків до членства є приєднання до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, а також до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. 

23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях запросила Україну приєднатися до Конвенції. 

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу. 

«Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу», – коментував важливість ухвалення законопроєкту голова Офісу президента Кирило Буданов. 

  • Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.
  • У червні українська сторона отримала результати трьох оглядів ОЕСР щодо реформ у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя. Незалежні оцінки підтвердили успішність багаторічних реформ в Україні та стали дорожньою картою для подальших змін. 
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