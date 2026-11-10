Трамп: США бачать прагнення Києва та Москви завершити війну

За словами президента США, "обидві сторони втомились від бойових дій".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне прагнення" до завершення російсько-української війни. За його словами, обидві сторони втомилися від бойових дій.

Про це він сказав журналістам у Білому домі напередодні тристоронніх, пише Reuters.

"Ми ведемо дуже хорошу розмову про це в Абу-Дабі", – сказав Трамп.

Медіа нагадало, що територіальне питання залишається одним із найскладніших. Адже російський президент Володимир Путін прагне отримати контроль над усім Донбасом.

Американський посадовець зазначив Reuters, що питання територій, найімовірніше, розглядатимуть наприкінці переговорного процесу, після узгодження інших пунктів. Зокрема, йдеться про майбутню систему безпеки України та можливі гарантії за зразком п'ятої статті НАТО.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

Переговори в Абу-Дабі стартували у вівторок і триватимуть два дні. Це будуть перші тристоронні переговори з лютого.Американську делегацію очолюють спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами представника США, після зустрічей вони можуть вирушити до Росії для переговорів із Путіним.

Українську делегацію на переговорах представляють голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та представник ГУР Вадим Скібіцький.