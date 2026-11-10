Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаПолітика

Трамп: США бачать прагнення Києва та Москви завершити війну

За словами президента США, "обидві сторони втомились від бойових дій".

Трамп: США бачать прагнення Києва та Москви завершити війну
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне прагнення" до завершення російсько-української війни. За його словами, обидві сторони втомилися від бойових дій.

Про це він сказав журналістам у Білому домі напередодні тристоронніх, пише Reuters.

"Ми ведемо дуже хорошу розмову про це в Абу-Дабі", – сказав Трамп.

Медіа нагадало, що територіальне питання залишається одним із найскладніших. Адже російський президент Володимир Путін прагне отримати контроль над усім Донбасом.

Американський посадовець зазначив Reuters, що питання територій, найімовірніше, розглядатимуть наприкінці переговорного процесу, після узгодження інших пунктів. Зокрема, йдеться про майбутню систему безпеки України та можливі гарантії за зразком п'ятої статті НАТО.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

  • Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Владімір Мединський. До її складу також увійшли двоє представників МЗС і двоє представників Генерального штабу Збройних сил РФ.
  • Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що успіхи українських військових на полі бою та зростання втрат російської армії посилюють позиції Києва на переговорах.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies