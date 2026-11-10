Україна та представники Європи і НАТО провели першу зустріч в рамках переговорів в Абу-Дабі

До них долучилися і США, а після цього стартують тристоронні розмови з росіянами.

Переговори в Абу-Дабі стартували з зустрічі з представниками України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО і Єврокомісії. Також до них долучаться спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, повідомив голова української делегації, керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у X.

Фото: Рустем Умєров Telegram Переговори України в Абу-Дабі з європейськими представниками

На цій зустрічі звірять позиції і скоординуть кроки перед наступним етапом переговорів – тристоронньої розмови України, США і Росії. Умєров назвав ключовими українськими пріоритетами припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки.

Україну, крім Умєрова, представляють голова Офісу президента Кирило Буданов, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, радник голови ОП Сергій Кислиця та представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.