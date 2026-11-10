Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаСвіт

Україна та представники Європи і НАТО провели першу зустріч в рамках переговорів в Абу-Дабі

До них долучилися і США, а після цього стартують тристоронні розмови з росіянами. 

Переговори в Абу-Дабі стартували з зустрічі з представниками України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО і Єврокомісії. Також до них долучаться спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, повідомив голова української делегації, керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у X.

Переговори України в Абу-Дабі з європейськими представниками
Фото: Рустем Умєров Telegram
Переговори України в Абу-Дабі з європейськими представниками

На цій зустрічі звірять позиції і скоординуть кроки перед наступним етапом переговорів – тристоронньої розмови України, США і Росії. Умєров назвав ключовими українськими пріоритетами припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки.

Україну, крім Умєрова, представляють голова Офісу президента Кирило Буданов, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, радник голови ОП Сергій Кислиця та представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. 

  • 10-11 листопада в ОАЕ проходитимуть перші з лютого тристоронні переговори України, США і Росії. Йтиметься на них, серед іншого, про повоєнні гарантії безпеки і для українців, і для агресора. Докладно про перебіг перемовин читайте в онлайні на LB. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies